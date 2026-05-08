A Bergamo, un uomo è stato arrestato dopo aver sequestrato la moglie in casa e averla rinchiusa in una stanza con una chiave, cercando di impedirle di uscire per recarsi al lavoro. La donna è stata trovata in stato di shock e liberata dalle forze dell’ordine, che sono intervenute nel pomeriggio. L’uomo è stato portato in caserma per essere ascoltato dalle autorità.

Bergamo – Una donna è stata sequestrata in casa dal marito e chiusa a chiave in una stanza per impedirle di andare al lavoro. Per questo un uomo di origine marocchina di 57 anni, regolare e residente a Bergamo, è stato arrestato dalla polizia con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento delle Volanti è scattato dopo la segnalazione di una collega della donna, preoccupata perché la vittima non si era presentata sul posto di lavoro e non rispondeva al telefono. Giunti a casa, gli agenti hanno trovato la moglie c hiusa in camera da letto e visibilmente provata. Era lì dalla sera precedente. L'uomo è stato accompagnato in carcere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, chiude a chiave in stanza la moglie per non farla andare al lavoro: arrestato

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