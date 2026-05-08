Benevento tre professionisti sotto indagine | multe fino a 300.000 euro

Tre professionisti di Benevento sono attualmente sotto indagine da parte della Guardia di Finanza. Secondo le ricostruzioni, avrebbero eluso le procedure di verifica della clientela, consentendo a soggetti non identificati di operare attraverso le loro attività. Le verifiche sono in corso e si stanno valutando eventuali irregolarità legate alle pratiche di controllo e alle normative sul rispetto delle procedure fiscali. Le autorità hanno sequestrato documenti e sono in fase di approfondimento.

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? Punti chiave Chi sono i tre professionisti coinvolti nell'indagine della Guardia di Finanza?. Come hanno aggirato le procedure di verifica della clientela a Benevento?. Perché l'omessa segnalazione di operazioni sospette comporta sanzioni così elevate?. Quali rischi corre l'economia locale con questi flussi finanziari poco chiari?.? In Breve Sanzioni per mancata verifica clientela tra 2.500 e 50.000 euro.. Multe per omissione segnalazione operazioni sospette fino a 300.000 euro.. Interventi condotti dalla Sezione Tutela Economia del Nucleo di Benevento.. Rischi di infiltrazione criminale nell'economia del comparto provinciale sannita.. Tre professionisti a Benevento sono finiti sotto la lente della Guardia di Finanza per gravi mancanze relative alle normative antiriciclaggio, con sanzioni che potrebbero raggiungere i 300.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento, tre professionisti sotto indagine: multe fino a 300.000 euro Notizie correlate Leggi anche: Pirateria IPTV, indagine della Guardia di Finanza in 60 province. Multe fino a 5.000 euro Arbitri: ecco come funziona in Europa. Professionisti anche da 300.000 euro all'annoCon il calcio italiano travolto dall'inchiesta sugli arbitri, vediamo come funziona il sistema fischietti nei 4 principali campionati europei. Contenuti di approfondimento Benevento, controlli antiriciclaggio: riscontrate irregolarità nell’attività di tre professionistiBenevento -Prosegue senza sosta l’impegno del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento per assicurare il rispetto delle normative vigenti in ... cronachedellacampania.it Benevento, controlli a tappeto antiriciclaggio: tre professionisti nel mirino, scattano le sanzioniProseguono gli interventi da parte delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento. ilgazzettinovesuviano.com