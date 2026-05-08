Bellaria Film Festival penultima giornata tra Gaspar Noé Schanelec e il cinema italiano degli anni Zero

Sabato 9 maggio si è svolta la penultima giornata del Bellaria Film Festival, con un ricco programma che ha incluso proiezioni di film in concorso e fuori concorso, oltre a incontri e masterclass. Tra gli ospiti di rilievo, sono stati presentati lavori di registi come Gaspar Noé e Schanelec, e sono stati approfonditi anche aspetti del cinema italiano degli anni Zero. La giornata ha visto coinvolgimento di pubblico e partecipanti in diverse attività dedicate al cinema.

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Penultima giornata sabato, 9 maggio, del Bellaria Film Festival che riserva ancora un ricco programma di appuntamenti tra film in concorso e fuori concorso, incontri, masterclass. Il Bff rende omaggio al cinema di Angela Schanelec, autrice tra le più significative della nuova scuola berlinese.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Bellaria Film Festival. Senti questo battito? È il cuore del cinemaA rianimare i patrioti sconfortati per l’assenza di film italiani al Festival di Cannes (12-23 maggio sulla Croisette), si offre poco prima, 6-10... Parte il Bellaria Film Festival: cinque giorni di proiezioni e la storica riapertura del cinema ApolloCinque giornate di proiezioni, incontri, masterclass, di visioni e di riflessione sul cinema, con oltre 60 film tra i concorsi (Casa Rossa, Gabbiano... Una raccolta di contenuti Cinema. Il Bellaria film festival parte dal Cinema ApolloPresentata stamane, sabato 2 maggio, a Bellaria in conferenza stampa la 44esima dedizione della storica rassegna cinematografica. Riapre una delle prime sale della riviera costruita dal cesenate Erard ... corrierecesenate.it Cinema. Francesco Sossai al Bellaria film festivalOggi, venerdì 8 maggio, il Bellaria Film Festival accoglie l’ospite più atteso, Francesco Sossai, regista del lungometraggio Le città di pianura. La terza giornata del Bellaria film festival ... corrierecesenate.it