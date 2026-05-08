Belén e Stefano De Martino | c’è di nuovo qualcosa?

Recenti indiscrezioni riportano di un ritorno di attenzione tra Belén e Stefano De Martino, coppia molto discussa in Italia. Si parla di scambi di messaggi e di silenzi che sembrano nascondere qualcosa di più di una semplice amicizia. La coppia, che si è già separata in passato, sembra mantenere un legame che non si è mai completamente interrotto. Le voci si susseguono senza conferme ufficiali.

Nuove indiscrezioni rilanciano il gossip sulla coppia più chiacchierata d’Italia: tra messaggi segreti, silenzi eloquenti e un legame che non si è mai spento davvero Belén Rodríguez e Stefano De Martino tornano al centro del gossip italiano con un’indiscrezione che, stavolta, sembra avere un peso diverso dalle tante voci circolate negli ultimi anni. Tra incontri lontani dai riflettori, telefonate continue e quel legame mai davvero reciso neppure dopo le separazioni più dolorose, attorno alla coppia più mediatica dello spettacolo si respira di nuovo aria di riavvicinamento. A rilanciare il retroscena è stato Amedeo Venza, convinto che tra i due sia tornata una complicità fatta di messaggi, frecciatine e attenzioni quotidiane, quasi “come due adolescenti”, secondo il racconto filtrato da persone vicine alla showgirl argentina.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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