Beccato e sequestrato un monopattino flash | poteva raggiungere i 40 km h

Prima sono rimasti stupiti da quell’andatura, poi hanno voluto vederci chiaro e, infine, hanno capito che cosa non andava e hanno agito di conseguenza. È quanto successo a Pergine Valsugana nei giorni scorsi: da un lato della vicenda gli agenti della polizia locale Alta Valsugana, di cui abbiamo.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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