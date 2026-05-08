Il figlio di un ex calciatore ha commentato il dolore del padre dopo la perdita di un fratello. Ha spiegato che il padre sta vivendo un momento difficile, che non riesce a superare, ed è molto colpito dalla scomparsa. Ha anche riferito di aver visto il padre in altre occasioni di sofferenza, ma questa situazione è diversa e più intensa.

“Papà perde un fratello. Io l’ho visto in altre occasioni ma non è paragonabile a quello che sta provando in questo momento, non riesce a tornare e non si dà pace per questo. È via per lavoro, non dorme da giorni”. Così Mattia Altobelli, figlio di Alessandro, grande amico e compagno di squadra di Evaristo Beccalossi, morto martedì all’età di 69 anni, all’uscita dai funerali dell’ex centrocampista dell’Inter celebrati nella chiesa della Conversione di San Paolo, a Brescia. Altobelli non ha potuto partecipare alle esequie perché rimasto bloccato in Kuwait. “Il ‘Becca’ era suo fratello, hanno condiviso tutto, tutto quello che si poteva...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Beccalossi, il figlio di Altobelli: “Papà non si dà pace, perde un fratello”

Beccalossi, figlio Altobelli: Papà non si dà pace, perde un fratello

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