Beccalossi il figlio di Altobelli | Papà non si dà pace perde un fratello
Il figlio di un ex calciatore ha commentato il dolore del padre dopo la perdita di un fratello. Ha spiegato che il padre sta vivendo un momento difficile, che non riesce a superare, ed è molto colpito dalla scomparsa. Ha anche riferito di aver visto il padre in altre occasioni di sofferenza, ma questa situazione è diversa e più intensa.
“Papà perde un fratello. Io l’ho visto in altre occasioni ma non è paragonabile a quello che sta provando in questo momento, non riesce a tornare e non si dà pace per questo. È via per lavoro, non dorme da giorni”. Così Mattia Altobelli, figlio di Alessandro, grande amico e compagno di squadra di Evaristo Beccalossi, morto martedì all’età di 69 anni, all’uscita dai funerali dell’ex centrocampista dell’Inter celebrati nella chiesa della Conversione di San Paolo, a Brescia. Altobelli non ha potuto partecipare alle esequie perché rimasto bloccato in Kuwait. “Il ‘Becca’ era suo fratello, hanno condiviso tutto, tutto quello che si poteva...🔗 Leggi su Lapresse.it
Beccalossi, figlio Altobelli: Papà non si dà pace, perde un fratello
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