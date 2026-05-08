Beccalossi Enrico Ruggeri | È morto uno dei miei fratelli

Un artista ha annunciato la scomparsa di uno dei suoi fratelli, ricordando i momenti condivisi come viaggi, progetti e momenti di spensieratezza. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio in cui si fa riferimento a ricordi personali e alla perdita. La notizia ha suscitato reazioni tra amici e follower, che hanno espresso vicinanza e solidarietà. Nessun dettaglio sulla causa del decesso è stato reso noto.

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“Ricordi? Sono tantissimi, viaggi fatti assieme, progetti, stupidaggini, cene. E’ morto uno dei miei fratelli”. Così il cantautore Enrico Ruggeri, ai funerali dell’ex centrocampista dell’Inter, Evaristo Beccalossi, morto martedì all’età di 69 anni, grande amico del calciatore nerazzurro. Le esequie si sono tenute presso la chiesa Conversione di San Paolo a Brescia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Beccalossi, Enrico Ruggeri: "È morto uno dei miei fratelli" Funerali Beccalossi a Brescia, Enrico Ruggeri: È morto uno dei miei fratelli Notizie correlate Enrico Ruggeri: “Beccalossi una rockstar del calcio. Non l’ho mai sentito in preda allo sconforto”Milano, 6 maggio 2026 – Tanti sapevano del dramma che Evaristo Beccalossi e la sua famiglia stavano vivendo ormai da un anno. Leggi anche: Enrico Ruggeri: "Insieme dal 1979, Beccalossi era mio fratello. Ieri sera ero corso da lui, ma..." Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Enrico Ruggeri: Insieme dal 1979, Beccalossi era mio fratello. Non sono riuscito a parlargli; Morto Beccalossi, Enrico Ruggeri: L’ultimo abbraccio straziante ieri sera. Evaristo c’era sempre; Beccalossi: Enrico Ruggeri 'l'ultimo straziante abbraccio ieri sera'; Enrico Ruggeri: Beccalossi una rockstar del calcio. Non l’ho mai sentito in preda allo sconforto. Beccalossi, Enrico Ruggeri rivela l'ultimo straziante abbraccio di ieri sera: a lui aveva dedicato anche una canzoneL'ex leader dei Decibel Enrico Ruggeri era amico da oltre 40 anni del fantasista dell'Inter Beccalossi scomparso questa notte: ieri era all'ospedale di Brescia per il saluto d'addio quando si era capi ... sport.virgilio.it Ruggeri: Beccalossi? Mio idolo incontrastato. L’ho abbracciato ieri sera: mi mancheràIl ricordo del cantante che a Evaristo Beccalossi aveva dedicato una canzone Il fantasista. Erano amici dal 1979 ... fcinter1908.it LaPresse. . Enrico Ruggeri ai funerali di Evaristo Beccalossi, ex centrocampista dell'Inter morto a 69 anni: "Ricordi Sono tantissimi. Viaggi fatti assieme, progetti, cene. È morto uno dei miei fratelli." Le esequie si sono tenute alla chiesa Conversione di San Pa - facebook.com facebook I funerali di Evaristo Beccalossi a Brescia: tra i primi ad arrivare Max Pezzali ed Enrico Ruggeri x.com