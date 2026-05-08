Beautiful streaming replica puntata 8 maggio 2026 | Video Mediaset

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Oggi, venerdì 8 maggio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap americana trasmessa in streaming su Video Mediaset. Nella puntata, Steffy si è recata all’aeroporto per prendere il jet privato che la porterà a Monte Carlo insieme a Ridge e Brooke. La puntata è disponibile in replica e si può seguire anche in streaming.

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Nuovo appuntamento oggi – venerdì 8 maggio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Steffy è corsa in aeroporto per prendere il jet che la porterà a Monte Carlo con Ridge e Brooke. Katie e Li parlano delle morti per overdose avvenute a “Il Giardino”. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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