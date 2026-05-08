Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, trasmessa su Canale 5 nel primo pomeriggio. Chi desidera rivedere l'episodio può trovare la replica disponibile in streaming. La soap, in onda da più di 25 anni, continua a mantenere un seguito fedele di spettatori che cercano di non perdersi le vicende dei personaggi. La replica dell’ultima puntata può essere recuperata su diverse piattaforme online autorizzate.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 8 Maggio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

She was dutiful girl until school bully led her astray.When she left,he fall for her,beg her stay!

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