Be my sunshine replica puntata 8 maggio in streaming | Video Mediaset

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Nuovo appuntamento oggi – venerdì 8 maggio – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna Idil, falsificando le sue analisi, cerca il conforto di Poyraz che le garantisce il suo sostegno. Intanto, Melisa e Haziran decidono di dichiararsi ai loro rispettivi innamorati. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 33 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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