Be my sunshine anticipazioni settimanali dall’11 al 15 maggio | Poyraz fermato dopo l’aggressione a Batu

Be my sunshine (titolo originale Ada Masal?) è il nuovo serial drammatico turco firmato Mediaset Infinity. La formula utilizzata è quella già adottata per altre serie, e ogni giorno – dal lunedì al venerdì – allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio visibile ondemand sulla piattaforma gratuita. Cosa vedremo nella settimana dall’11 al 15 maggio? Scopriamolo insieme. Be my sunshine, trame al 15 maggio. L’aggressione a Batu rischia di costare molto cara a Poyraz, che viene trattenuto alla centrale di polizia in attesa di ricevere notizie dall’ospedale, dove il ragazzo è stato trasportato a seguito delle percosse subite.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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