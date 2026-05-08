Batosta alle amministrative Starmer | non mi dimetto

Le recenti elezioni amministrative in Gran Bretagna hanno portato a una sconfitta significativa per il Partito laburista, che ha registrato un calo nei consensi. La destra di Reform UK, guidata da Nigel Farage, ha ottenuto risultati più favorevoli, affermandosi come una delle forze politiche di maggior rilievo. Nonostante questi risultati, il leader del Partito laburista ha dichiarato di non avere intenzione di dimettersi.

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In Gran Bretagna è arrivata una pesantissima batosta per il premier Keir Starmer. Le elezioni britanniche hanno visto trionfare la destra di Reform Uk di Nigel Farage, mentre il Partito laburista al governo ha registrato un netto calo alle urne. Secondo le prime stime dopo l’inizio dello spoglio, i Labour vedrebbero dimezzarsi il numero di consiglieri che avevano. E sarebbe clamorosamente superato anche come primo partito britannico proprio da Reform, l’alternativa ultra-conservatrice creata nel 2018 come erede dei partiti pro-Brexit. Dei primi quaranta comuni a comunicare i risultati definitivi, i laburisti ne controllano solo una decina (con una perdita netta di otto) mentre Reform mette le mani su un comune, il primo della sua brevissima storia politica.🔗 Leggi su Imolaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Referendum, Nordio: mi assumo la responsabilità della sconfitta alle urne ma non mi dimetto Nordio sul referendum: "Mi assumo la responsabilità politica di questa sconfitta ma non mi dimetto"AGI - "La riforma della giustizia porta il mio nome, me ne assumo la responsabilità politica". Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Amministrative Gb, disfatta per Starmer: Risultati amari. Farage vola, Labour in crisi; Regno Unito batosta per i Labour alle elezioni locali | avanza Reform UK di Nigel Farage. Amministrative Gb, disfatta per i Labour di Starmer: avanza Reform UK di Nigel Farage?Le elezioni amministrative nel Regno Unito segnano una pesante battuta d’arresto per Keir Starmer: il Labour perde terreno mentre Nigel Farage e Reform UK avanzano nel nord dell’Inghilterra. adnkronos.com Elezioni locali in Gran Bretagna, laburisti dimezzati e Farage primoBatosta per Keir Starmer alle amministrative. Reform Uk, la destra anti-immigrazione, esce vincitrice. Il partito del premier avrebbe perso finora 252 seggi ... avvenire.it Pesantissima batosta per il Partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trumpiana di Reform Uk di Nigel Farage, nelle elezioni locali britanniche, secondo i primi dati parziali dello spoglio di un terzo dei 136 consigli locali in lizza in Inghilt - facebook.com facebook Batosta (annunciata per chi segue) per i #Labour, #Tories non pervenuti, i #Verdi rubano voti ai Labour, vince #Reform. A settembre si vota alle regionali in Germania e il quadro potrebbe essere simile, ma qui c’è il proporzionale. Mala tempora currunt (sed pe x.com