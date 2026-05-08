L’ultima giornata della Serie A Unipol 202526 si svolge con tutte le partite in contemporanea alle 17, e il risultato più atteso riguarda la qualificazione ai playoff. Tra queste, il match tra Trento e Milano si presenta come uno dei più importanti, perché può determinare quale squadra si aggiudicherà l’ultimo posto disponibile. La sfida si preannuncia intensa e decisiva per le sorti della postseason.

L’ultima domenica della Serie A Unipol 202526 promette quaranta minuti ad altissima tensione, con tutte le gare in contemporanea alle ore 17 e un solo verdetto ancora da emettere: chi sarà l’ottava squadra qualificata ai playoff. La regular season ha già consegnato il primato alla Virtus Olidata Bologna, mentre Germani Brescia, EA7 Emporio Armani Milano, Umana Reyer Venezia, Bertram Derthona Tortona, UNA Hotels Reggio Emilia e Pallacanestro Trieste hanno già il pass in tasca. Restano invece appese a un filo le speranze di Openjobmetis Varese e Dolomiti Energia Trento, separate da appena due punti e protagoniste dell’incrocio decisivo di questa ultima giornata.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: Trento-Milano, il big match per decidere i playoff

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