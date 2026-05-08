Basket inizia la corsa playoff Al via la serie di partite con Treviglio

Oggi prende il via la serie di playoff di Serie B Nazionale Old Wild West 2026, con la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che affronta nei quarti di finale Tav Treviglio Brianza Basket. La sfida si svolge al meglio delle cinque partite, e la prima gara si gioca questa sera alle 20:30 presso il palasport locale. La serie proseguirà con eventuali incontri di recupero nelle settimane successive.

Si parte. Iniziano oggi i playoff di Serie B Nazionale Old Wild West 2026 che vedono la Benacquista Assicurazioni Latina Basket affrontare nei quarti di finale Tav Treviglio Brianza Basket in una serie al meglio delle cinque partite, con Gara 1 in programma stasera alle 20:30 al palasport di.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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