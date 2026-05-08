Basket - B maschile Bcl missione compiuta Biancorossi ai quarti

Nel torneo maschile di basket, la squadra biancorossa ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale dopo aver battuto la formazione di Forlimpopoli con il punteggio di 71-61. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori, tra cui Borciu, A. Brighi e Vico, che hanno contribuito alla vittoria con punti importanti. La squadra vincente ha concluso il match con un risultato che le permette di proseguire nella competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

BASKERS FORLIMPOPOLI 61 BCL 71 BASKERS FORLIMPOPOLI: Borciu, A. Brighi 9, L. Brighi 5, Ruscelli 6, Vico 12, Apparuti, Benzoni, Giudici, Fin 3, M.Bracci 5, J. Bracci 10. Di Sibio 11. All.: Tumidei. BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Valentini 8, Drocker 27, Donati n.e., Dubois 12, Barsanti n.e., Simonetti 4, Del Debbio 5, Pierini 2, Pichi, Trentin 13, Cirrone n.e.. All.: Olivieri. Arbitri: Flocco di Ancona e Boldrini di Fabriano. Note: parziali 14-22, 34-34, 48-55. FORLIMPOPOLI - Nemmeno la cabala può nulla. Tredicesima vittoria consecutiva in trasferta (ultimo e unico, sinora, ko ad ottobre, a Genova) per Bcl che passa in Romagna e si aggiudica la serie 2-0 contro la temuta Forlimpopoli, qualificandosi per i quarti di finale dei play-off che condurranno, alla fine, verso la "B" nazionale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket - "B» maschile. Bcl, missione compiuta. Biancorossi ai quarti Notizie correlate Basket - "B" maschile. Un Bcl senza problemiBCL 87 DON BOSCO CROCETTA 64 BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 7, Valentini ne, Drocker 14, Donati, Dubois 15, Barsanti 15, Simonetti 4, Del Debbio 14,... Basket - "B" maschile. Bcl contro l’EtruscaIngresso gratuito per le donne e, durante l’intervallo, omaggio al femminile: sul parquet salirà la squadra del Green Le Mura Spring, attualmente... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Settore giovanile. Under, adesso i playoff. Ecco tutti gli impegni; Basket - B maschile. Bcl, missione compiuta. Biancorossi ai quarti; Basket - B maschile. Bcl vuole chiudere i conti. Stasera è a Forlimpopoli; Basket - B maschile Bcl vuole chiudere i conti Stasera è a Forlimpopoli. Basket - B» maschile. Bcl vuole chiudere i conti. Stasera è a ForlimpopoliI biancorossi, che hanno già battuto all’andata i romagnoli, vogliono fare il bis. In caso di successo il team lucchese va ai quarti, altrimenti la bella domenica. sport.quotidiano.net Basket - B» maschile. Il Bcl cerca la cinquina. Sfida-chiave con ArezzoUn tempo Arezzo era la bestia nera. Fama creatasi in una serie play-off in cui, in tutte e tre le partite disputate, Lucca era avanti di 15-20 punti e, poi, finì per perderle di una o due lunghezze. lanazione.it SASSARI SOSPENDE TRE ATLETI La Dinamo prende provvedimenti nei confronti dei tre americani, che non prenderanno parte all'ultima partita di campionato. L'annuncio: https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/caso-dinamo-sassari-sospesi-t facebook Basket: domenica a Brescia l’ultima gara in serie A per la retrocessa Dinamo x.com