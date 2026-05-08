Un giocatore del Milan ha dichiarato di voler rimanere nel club per tutta la carriera. Durante un'intervista ha parlato del suo compagno che gli ha regalato una foto per celebrare i suoi gol. Ha anche spiegato come si rapporta con i giovani e i veterani nello spogliatoio rossonero. La sua posizione e le sue parole sono state condivise pubblicamente, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

? Punti chiave Chi è il compagno che ha regalato una foto per festeggiare i suoi gol?. Come gestisce il rapporto tra giovani e veterani nello spogliamento rossonero?. Quale allenatore ha rappresentato la guida più severa nel suo percorso?. Perché il club ha deciso di vincolare il talento fino al 2030?.? In Breve Contratto rinnovato con scadenza fissata al giugno 2030.. Terzino ha collezionato 30 presenze con due reti e un assist.. Leao ha regalato una foto incorniciata dopo la doppietta contro Sassuolo.. Saelemaekers è il più divertente mentre Maignan risulta il più serio.. Davide Bartesaghi ha espresso il desiderio di rimanere nel Milan per tutta la carriera professionale durante un colloquio con Serginho avvenuto in occasione del podcast Off The Pitch.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bartesaghi: ‘Voglio restare nel Milan per tutta la carriera

Theo: A parte Ibra la mancanza di milanismo si sente. Tornare No finché ci sono certe persone

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