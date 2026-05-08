Barletta-Trani inconveniente tecnico ad un treno | linea ferroviaria disagi Da ieri pomeriggio

Da noinotizie.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ieri pomeriggio, la linea ferroviaria tra Barletta e Trani ha subito rallentamenti a causa di un inconveniente tecnico a un treno. La circolazione è rimasta compromessa anche questa mattina, con Trenitalia che ha comunicato che la situazione persiste alle prime ore dell’8 maggio. I disagi sono stati segnalati dai pendolari che utilizzano regolarmente la tratta.

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Di seguito la comunicazione di Trenitalia: Aggiornamento – ore 6:00 dell’8 maggio La circolazione permane rallentata per un inconveniente tecnico a un treno tra Barletta e Trani. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con  Cerca Treno. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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