Bari 1.000 borse di studio per il marketing internazionale | i premi

A Bari sono state annunciate 1.000 borse di studio dedicate al marketing internazionale, destinate a giovani professionisti. Questi percorsi formativi saranno offerti in collaborazione con Harvard e si rivolgono a chi intende approfondire le proprie competenze nel settore. Le borse copriranno parte o l’intero costo dei corsi e sono rivolte a candidati qualificati che desiderano migliorare le proprie opportunità di lavoro.

? Punti chiave Come possono 1.000 borse di studio fermare la fuga di talenti?. Chi sono i professionisti che beneficeranno del percorso con Harvard?. Cosa prevede il programma formativo sull'intelligenza artificiale applicata al marketing?. Perché la Fiera del Levante punta a diventare un hub diplomatico?.? In Breve Percorso di 300 ore tra lezioni online e project work remoto.. Borse rivolte a laureati sotto i 35 anni per competenze digitali e IA.. Incontro con Ministro degli Esteri e ambasciatori previsto per giugno a Bari.. Progetto ventottennale che ha coinvolto oltre 16.000 partecipanti nel tempo.. Il Centro Congressi della Fiera del Levante a Bari ha ospitato giovedì 7 maggio la cerimonia di premiazione del Premio Imprese & Talenti, con la consegna di borse di studio per il master online International Marketing, Eventi e Media.🔗 Leggi su Ameve.eu

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