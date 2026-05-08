Banksy torna in laguna | il murale del bambino salvo dall’umidità

Un nuovo murale di Banksy è stato riportato in vista in una zona della laguna, attirando l'attenzione di appassionati e residenti. L'opera, raffigurante un bambino, è stata sottoposta a un intervento di restauro volto a preservarne i colori originali dall'umidità tipica dell'ambiente lagunare. Il progetto di conservazione ha coinvolto finanziamenti specifici per il recupero scientifico, in un'operazione che ha sollevato diverse domande sulla gestione e tutela delle opere di strada.

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? Domande chiave Come è stato possibile salvare i colori originali dall'umidità lagunare?. Chi ha finanziato il restauro scientifico di un'opera nata illegalmente?. Perché un murale di Banksy diventerà un progetto didattico nelle scuole?. Dove si sposterà l'opera dopo la sua breve navigazione nei canali?.? In Breve Restauro finanziato da Banca Ifis per proteggere lo stencil di Rio de Ca' Foscari.. Incontro all'Arsenale con Luca Zaia e il Nobel Kailash Satyarthi.. Progetto educativo Treccani per scuole medie con concorso nazionale nel maggio 2027.. Palazzo San Pantalon diventerà centro d'arte per giovani entro il prossimo anno.. L’opera The Migrant Child di Banksy naviga oggi tra i canali di Venezia per una breve apparizione pubblica, dopo essere stata salvata dall’umidità della Laguna grazie a un restauro specialistico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banksy torna in laguna: il murale del bambino salvo dall’umidità Notizie correlate Bambino disperso nei boschi di Serramazzoni, ritrovato sano e salvo dall'elicottero dei Vigili del FuocoL'allarme è scattato a metà pomeriggio: fondamentale l'intervento del velivolo decollato da Bologna, che ha guidato via radio le squadre di terra... Abbandonato con i suoi giochi: salvo un cane salvo dall’eutanasia?? Cosa sapere Un pastore tedesco abbandonato per tre giorni davanti a un Walmart rischia l'eutanasia.