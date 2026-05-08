bandito identificato e denunciato

Un uomo di 36 anni, italiano, è stato identificato e denunciato dai carabinieri in relazione a una rapina avvenuta la settimana scorsa davanti alla farmacia San Paolino, situata in piazza Piave a Viareggio. Le forze dell’ordine hanno condotto le indagini e raccolto elementi che hanno portato al suo riconoscimento. La persona coinvolta è stata formalmente accusata di aver compiuto il colpo.

E’ italiano e ha 36 anni l’uomo identificato e denunciato dai carabinieri per la rapina compiuta la scorsa settimana alla farmacia San Paolino davanti piazza Piave a Viareggio. L’uomo del 1990 è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Viareggio con l’accusa di rapina aggravata. L’attività investigativa, condotta con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Torre del Lago, ha consentito di individuare il presunto autore della rapina, già gravato da precedenti di polizia, avvenuta nella mattinata del 30 aprile scorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori attraverso...🔗 Leggi su Lanazione.it

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