Bambole | nella sala Strehler del Biondo in scena lo psicodramma di Alberto Cordaro
Domenica 7 giugno 2026, alle ore 21, nella sala Strehler del teatro Biondo in via Roma 258, a Palermo, andrà in scena lo psicodramma in atto unico “Bambole”, scritto e diretto da Alberto Cordaro, una produzione dell’associazione culturale Labe laboratorio espressivo. In scena Antonella Scalici ed.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Si parla di: Bambole, psicodramma in atto unico di Alberto Cordaro in scena il 7 giugno alla sala Strehler del teatro Biondo di Palermo; Bambole, lo psicodramma di Alberto Cordaro debutta il 7 giugno al Teatro Biondo di Palermo.
Bambole, al Teatro Biondo di Palermo lo psicodramma di Alberto CordaroDomenica 7 giugno 2026, alle ore 21, presso la sala Strehler del teatro Biondo in via Roma 258, a Palermo, andrà in scena lo psicodramma in atto unico Bambole, scritto […] ... blogsicilia.it