Ballando On The Road 2026 | prima tappa al Centro Campania

La 11ª edizione di Ballando On The Road 2026 ha preso il via al Centro Campania. Il progetto, nato nel 2015 e ideato da una nota conduttrice televisiva in collaborazione con una casa di produzione, si svolge in diverse località italiane. Quest’anno, la prima tappa si è svolta in questa grande struttura commerciale, che ospita numerosi eventi e iniziative legate alla danza.

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Nato con l’obiettivo di scoprire ballerini di ogni età e livello – professionisti e appassionati – BOTR continua il suo viaggio attraverso l’Italia, offrendo un’importante opportunità di visibilità e crescita artistica. I candidati potranno iscriversi inviando un video tramite la piattaforma ufficiale di BOTR. Tutti i contenuti saranno visionati e valutati da una giuria tecnica, insieme a Milly Carlucci. I partecipanti selezionati accederanno alle audizioni in presenza, che si svolgeranno nei fine settimana di maggio 2026. Durante ogni appuntamento, accanto a Milly Carlucci, saranno presenti alcuni rappresentanti del cast di Ballando con le stelle, pronti a valutare dal vivo le performance dei candidati.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Ballando On The Road 2026: prima tappa al Centro Campania Notizie correlate Leggi anche: Ballando On The Road 2026 arriva al Centro Commerciale Campania Al Campania arriva il talent "Ballando On The Road 2026"Ballando On The Road 2026, il talent itinerante ideato nel 2015 da Milly Carlucci e Aurelia Production, approda al Centro Commerciale Campania per la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ballando On The Road 2026 fa tappa al Centro Commerciale Campania; Ballando On The Road 2026: al via l’11ª edizione del talent itinerante dedicato alla danza -; Ballando On The Road 2026 arriva al Centro Commerciale Campania con i casting live di Rai 1; Ballando on the Road 2026: calendario casting, tappe e guida completa. Ballando On The Road 2026 fa tappa al Centro Campania, Casting Rai 1 per la tappa SudScopri tutti i dettagli riguardo Ballando On The Road 2026 fa tappa al Centro Campania, Casting Rai 1 per la tappa Sud . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Carlucci riparte con nuova edizione Ballando On The RoadBallando On The Road, il progetto ideato nel 2015 da Milly Carlucci e da Aurelia Production, torna anche nel 2026 con la sua 11a edizione, confermandosi un punto di riferimento nella ricerca e valoriz ... ansa.it A #LiveIn Roma, Davide Marengo, regista di Rosa Elettrica, racconta che la storia è un thriller on the road, una fuga che si snoda in tutt’Italia. Rosa è un’eroina per caso protagonista del nuovo thriller on-the-run Sky Original, con i primi due episodi disponibili d - facebook.com facebook