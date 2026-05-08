Bagnoli presidio davanti all' Arpac per chiedere i dati sugli inquinanti

Venerdì 15 maggio alle 12, si terrà un presidio davanti alla sede dell'Arpac, organizzato dalla Rete Sociale Nobox - Diritto alla Città. La manifestazione ha come obiettivo la richiesta di accesso ai dati sugli inquinanti presenti nel Sin Bagnoli-Coroglio e la pubblicazione ufficiale delle informazioni raccolte dal sistema di monitoraggio. L'iniziativa si svolge in via Vicinale Santa Maria del Pianto.

Presidio davanti alla sede dell'Arpac per chiedere il monitoraggio degli inquinanti nel Sin Bagnoli-Coroglio e la pubblicazione dei dati: è la mobilitazione annunciata dalla Rete Sociale Nobox - Diritto alla Città per venerdì 15 maggio, alle 12, in via Vicinale Santa Maria del Pianto.Al centro.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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