Bacoli al Cerillo al via la rassegna ' Risonanze flegree – Quando parliamo d’amore al parco'

A Bacoli, presso il Parco Cerillo, è iniziata la rassegna “Risonanze flegree – Quando parliamo d’amore al parco”, che si svolge tra maggio e giugno. Il nome della manifestazione richiama l’opera di Raymond Carver, scrittore statunitense noto per i suoi racconti. L’evento si concentra su incontri e attività dedicate al tema dell’amore, all’interno di uno spazio verde nel cuore della città.

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La rassegna Risonanze flegree – Quando parliamo d’amore al parco, in programma nei mesi di maggio e di giugno a Bacoli, al Parco Cerillo, prende il nome dalla celebre opera Di cosa parliamo quando parliamo d'amore di Raymond Carver, scrittore statunitense di culto, considerato uno dei maestri.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Al via la rassegna Primavera al Parco Borbonico: musica, memoria e identità nel cuore dei Campi FlegreiPresentata, nella Sala dell’Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro a Bacoli, la prima edizione della Primavera al Parco Borbonico, rassegna... Amore e guerra. Rassegna al VittadiniÈ intitolata “Amore e guerra“ l’edizione 2026 dell’ormai storica rassegna di musica antica “I Tesori di Orfeo“ promossa dal Conservatorio Vittadini. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bacoli, l’amore protagonista al Parco Cerillo: parte la kermesse Risonanze Flegree; Digicrazia, la rivoluzione è in atto: il futuro non ammette tecno-ignoranza; Risonanze Flegree – Quando parliamo d’amore: a Bacoli, al Parco Cerillo, una rassegna letterari...; Monica Sarnelli presenta Duemilaventisei: nuovo album a Portici tra musica e ospiti. Bacoli, l’amore protagonista al Parco Cerillo: parte la kermesse Risonanze FlegreeLa rassegna Risonanze flegree Quando parliamo d’amore al parco, in programma nei mesi di maggio e di giugno a Bacoli, al Parco ... msn.com A Bacoli, a Villa Cerillo, la presentazione del libro «Napolitiamo» di Angelo ForgioneA Bacoli giovedì 20 novembre alle 17.30, a Villa Cerillo, sarà presentato il nuovo libro «Napolitiamo - cominciamo e impariamo a scrivere la bella lingua napoletana» del giornalista, scrittore e ... ilmattino.it Si chiama Federica e da imbarcazione per il trasporto clandestino di esseri umani è diventata strumento di ricerca e didattica della Federico II. Ormeggiata nel Comune di Bacoli, è già pronta a veleggiare per i mari della conoscenza ad uso accademico e degli - facebook.com facebook