Bacoli al Cerillo al via la rassegna ' Risonanze flegree – Quando parliamo d’amore al parco'
A Bacoli, presso il Parco Cerillo, è iniziata la rassegna “Risonanze flegree – Quando parliamo d’amore al parco”, che si svolge tra maggio e giugno. Il nome della manifestazione richiama l’opera di Raymond Carver, scrittore statunitense noto per i suoi racconti. L’evento si concentra su incontri e attività dedicate al tema dell’amore, all’interno di uno spazio verde nel cuore della città.
La rassegna Risonanze flegree – Quando parliamo d’amore al parco, in programma nei mesi di maggio e di giugno a Bacoli, al Parco Cerillo, prende il nome dalla celebre opera Di cosa parliamo quando parliamo d'amore di Raymond Carver, scrittore statunitense di culto, considerato uno dei maestri.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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