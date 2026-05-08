B. Live propone una nuova visione della città e afferma che il futuro dell’Italia si costruisce nei borghi. Questa idea viene condivisa dal presidente della Fondazione B.Live, Marco Marcatili, che sottolinea come i piccoli centri possano rappresentare un elemento chiave per lo sviluppo del Paese. La riflessione si inserisce in un quadro più ampio di cambiamenti urbanistici e sociali che coinvolgono l’intera penisola.

Il Futuro dell’Italia passa dai borghi. N’è sicuro Marco Marcatili, presidente della Fondazione B.Live. Per questo il Belpaese non potrà mai farcela con la nostalgia o con la retorica delle città metropolitane. L’unica via possibile secondo Marcatili è la città ‘micropolitana’, "credibile se tornano in gioco la comunità e la ricostruzione di una coscienza di luogo". La definizione coniata da Marcatili però non significa ‘piccolo’, ma strizza l’occhio alle energie sociali come metodo per farci accarezzare un’Italia più micropolitana. Per il presidente di B.Live "è nella capacità di produrre cultura e attrarre flussi, di generare prodotti e servizi distintivi, di rilanciare la trasformazione eno-agro-alimentare nei territori che si gioca il nostro futuro".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - B. Live ridisegna l’idea di città: "Il futuro: Italia micropolitana"

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