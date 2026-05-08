A Avola è stato denunciato un uomo di 36 anni per aver nascosto droga all’interno di un condizionatore. La polizia ha individuato lo spacciatore durante un controllo notturno a Siracusa, dove è stato fermato. La droga e l’elettrodomestico sono stati sequestrati durante le verifiche. La vicenda riguarda il metodo con cui l’uomo cercava di occultare la sostanza stupefacente.

? Punti chiave Come faceva lo spacciatore a nascondere la droga nell'elettrodomestico?. Chi è il giovane fermato a Siracusa durante il controllo notturno?. Cosa hanno trovato gli agenti insieme ai 462 euro in contanti?. Perché il ragazzo di via Necropoli del Fusco ha perso la patente?.? In Breve Sequestrati 25 grammi di crack, due bilancini e 462 euro ad Avola.. Fermato ventitreenne a Siracusa in via Necropoli del Fusco con hashish.. Il giovane siracusano ha subito il ritiro immediato della patente di guida.. Indagini aperte per ricostruire i canali di approvvigionamento nella provincia.. Un uomo di 36 anni è stato denunciato ad Avola dopo che le forze dell’ordine hanno scoperto 25 grammi di crack nascosti dentro un condizionatore portatile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avola, crack nascosto in un condizionatore: denunciato 36enne

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