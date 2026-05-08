Avis a Ciampino | i sindacati intervengono per i tre dipendenti

I sindacati sono intervenuti per tre dipendenti di Avis a Ciampino, chiedendo chiarimenti sulla decisione di rifiutare i trasferimenti in Lombardia e Veneto. La questione riguarda anche il nuovo modello di franchising adottato dall’associazione, che potrebbe modificare le modalità di lavoro nella sede locale. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle motivazioni dei dipendenti o sulle possibili ripercussioni di tali scelte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Perché i dipendenti hanno rifiutato i trasferimenti in Lombardia e Veneto?. Come influirà il nuovo modello di franchising sul lavoro a Ciampino?. Chi dovrà intervenire per verificare le pratiche di riorganizzazione aziendale?. Quali incentivi economici sono stati concordati per chiudere la vicenda?.? In Breve Avis propose trasferimenti a Lombardia, Bologna e Venezia prima di avviare i licenziamenti.. Informativa sull'esternalizzazione inviata ai sindacati il 24 febbraio scorso.. Tavoli di discussione tra parti avvenuti durante tre incontri nel mese di marzo.. Passato precedente mobilità collettiva con esodo incentivato di 75 lavoratori l'anno scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avis a Ciampino: i sindacati intervengono per i tre dipendenti Notizie correlate Leggi anche: Avis saluta Ciampino, i sindacati sul piede di guerra chiedono aiuto alla Regione Donazione di sangue, l'ambulatorio mobile dell'Avis "visita" i dipendenti di ConfcommercioProsegue il percorso avviato nei mesi scorsi tra Avis Cesena e Confcommercio cesenate. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Avis saluta Ciampino, i sindacati sul piede di guerra chiedono aiuto alla Regione; Avis Ciampino: ecco il calendario delle donazioni di maggio per sostenere la solidarietà locale; Avis group, audizione sui rapporti tra azienda e sindacati; L’azienda di autonoleggio Avis Group lascia Ciampino: scontro in Regione, tre posti persi. Avis saluta Ciampino, i sindacati sul piede di guerra chiedono aiuto alla RegioneScontro con il gruppo leader nell'autonoleggio per il futuro di tre dipendenti. L'azienda: Aperti tre tavoli, hanno rifiutato le nostre proposte ... romatoday.it L’azienda di autonoleggio Avis Group lascia Ciampino: scontro in Regione, tre posti persiPOLITICA – Si accende il confronto sul futuro dei lavoratori Avis all’aeroporto di Ciampino. La commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Angelo Tripodi, ha ... lanotiziaoggi.it Avis saluta Ciampino, i sindacati sul piede di guerra chiedono aiuto alla Regione ift.tt/y5Vd8Ng x.com Accogliere chi dona, e’ già donare. In famiglia Avis troverai sempre uno staff pronto ad accoglierti con un sorriso. Sono tanti o donatori di tempo, tempo prezioso per rendere questo gesto ancora più bello. #AvisRegionaleMarche #Avis #RegioneMarche #don facebook