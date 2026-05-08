Aveva aggredito agente e aizzato il cane contro i carabinieri | nuovo arresto per 57enne

Nel Salento, tre persone sono state arrestate nelle ultime ore per violazioni delle misure cautelari e per reati commessi in passato. Tra queste, un uomo di 57 anni è stato nuovamente fermato dopo aver aggredito un agente e aver mandato il suo cane contro i carabinieri. Le autorità continuano le operazioni di controllo nella zona, monitorando eventuali comportamenti non conformi alle disposizioni giudiziarie.

GALATONE – Violazioni delle misure cautelari a cui sono sottoposti e pene da scontare per reati precedentemente commessi: nel Salento, in tre, nelle ultime ore, finiscono in manette a vario titolo.Il caso più eclatante arriva da Galatone, dove un 57enne del posto, Antonio Zambonini, già.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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