Un sondaggio condotto ad Avellino mostra che, al ballottaggio, il candidato Festa potrebbe superare Pizza. Restano ancora molti elettori indecisi, e la domanda principale riguarda chi riuscirà a convincere più persone e raggiungere il 50 per cento. La questione centrale riguarda come la notorietà di Festa possa influenzare il risultato a discapito del vantaggio attuale di Pizza.

? Punti chiave Chi riuscirà a conquistare il 50% degli elettori ancora indecisi?. Come può la notorietà di Festa superare il vantaggio di Pizza?. Perché il voto trasversale potrebbe ribaltare le preferenze al ballottaggio?. Quali liste decideranno le sorti del secondo turno a Palazzo di Città?.? In Breve Sondaggio su 800 residenti tra il 24 e il 27 aprile.. Laura Nargi ottiene l'83% di notorietà e il 24% delle preferenze.. Il Partito Democratico guida le liste con il 19,5% dei consensi.. Il 50% del campione elettorale risulta ancora indeciso o astensionista.. Un nuovo sondaggio elettorale condotto tra il 24 e il 27 aprile su 800 residenti di Avellino rivela che Gianluca Festa supererebbe Nello Pizza in un eventuale ballottaggio con il 55,5% dei voti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino, sondaggio: Festa supererebbe Pizza al ballottaggio

Notizie correlate

SONDAGGIO/ Elezioni amministrative Avellino, colpo di scena: Festa ribalterebbe Pizza al secondo turnoTempo di lettura: 3 minutiUn nuovo sondaggio sulle elezioni amministrative di Avellino 2026 apre scenari tutt’altro che scontati nella corsa a...

Amministrative ad Avellino, Zinzi (Lega): "Sarà una partita che si giocherà al secondo turno. Festa arriverà al ballottaggio"“La Lega ha costruito una lista importante, “Liberi e forti”, a sostegno del candidato sindaco Gianluca Festa.