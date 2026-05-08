Avellino - Modena probabili formazioni | Gialli tra assenze di peso turni di riposo ed esordi assoluti

Nel match tra Avellino e Modena, sono attese diverse novità nelle formazioni. La difesa dei campani presenta assenze importanti, tra cui quella di Simic, che da oltre due mesi non scende in campo a causa di una lesione muscolare al soleo. Il tecnico Ballardini dovrà fare a meno anche di altri giocatori, mentre sono previsti alcuni esordi e turni di riposo tra le due squadre.

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