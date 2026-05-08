Avellino-Modena la partita

Nella partita tra Avellino e Modena, le formazioni scese in campo sono state l’Avellino con un 4-3-3 e il Modena con la stessa disposizione. La formazione dell’Avellino comprendeva i giocatori Iannarilli, Cancellotti, Izzo, Enrici, Missori, Sounas, Palmiero, Besaggio, Insigne, Patierno e Russo. La gara si è svolta in un clima di attesa, con le squadre pronte a confrontarsi sul campo.

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Avellino (4-3-3): Iannarilli, Cancellotti, Izzo, Enrici, Missori; Sounas, Palmiero, Besaggio; Insigne, Patierno, Russo. A disp.: Daffara, Sassi, Tutino, Pandolfi, D’Andrea, Biasci, Kumi, Sgarbi, Palumbo, Armellino, Le Borgne, Volpe. All.: Ballardini. Modena (3-5-2): Bagheria, Dellavalle, Adorni, Cauz; Imputato, Wiafe, Arnaboldi, Pyyhtia, Cotali; Mendes, Gliozzi. A disp.: Maran, Laidani, Beyuku, Sersanti, Fabbri, Massolin, Nador, Colpo, Defrel, Guiyong, De Luca. All.: Sottil. Appalti truccati, uno degli indagati gestisce l’edilizia scolastica alla Provincia: ombre. Morte di Paul Neeraj, la Procura: “Nessun abbandono. Ipotesi senza riscontri” VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro.🔗 Leggi su Anteprima24.it Avellino - Modena Ven 08/05/2026 H.20:30 Notizie correlate Leggi anche: Avellino-Catanzaro, la partita Probabili formazioni Avellino-Modena: le scelte di Ballardini per la 38ª giornataBallardini prepara l’undici per la sfida decisiva contro il Modena: possibile formazione offensiva per inseguire i playoff. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Avellino-Modena: le info per il Settore Ospiti; Biglietti Avellino-Modena, le info sulla prevendita; Avellino - Modena; Serie B: Avellino-Modena, le probabili formazioni e dove seguire il match dei canarini. Avellino-Modena: i Lupi ci provano – presentazione della sfida della 38ª giornata al Partenio-LombardiCinque assenti, un ispirato squalificato, e una sola strada: vincere. Poi aspettare che il mondo giri nel verso giusto ... today.it Avellino - Modena, probabili formazioni | Gialli tra assenze di peso, turni di riposo ed esordi assolutiLe possibili scelte di Davide Ballardini e Andrea Sottil per il match dell'ultima giornata di Serie BKT previsto questa sera alle 20:30 allo stadio Partenio-Adriano Lombardi ... modenatoday.it L'Avellino scende in campo questa sera alle 20.30 contro il Modena per gli ultimo 90 minuti della stagione regolare. Ballardini schiera Missori a sinistra e potrebbe rilanciare Insigne dietro le punte - facebook.com facebook