Negli ultimi anni, autovelox dotati di intelligenza artificiale sono stati adottati in diversi paesi, tra cui Australia, Stati Uniti e Regno Unito. Questi dispositivi sono progettati per rilevare e registrare le infrazioni stradali in modo automatizzato, spesso combinando telecamere e software avanzati. In Italia, tuttavia, l'uso di questa tecnologia non è ancora autorizzato dalla legge e risulta quindi illegale.

In Europa se ne parla da un paio di settimane, da quando sono stati messi in funzione a Londra e nella contea di Sussex, nel Regno Unito, ma negli Stati Uniti sono uno strumento ormai abbastanza diffuso e che è stato usato persino come prova in tribunale. Stiamo parlando dei cosiddetti "autovelox AI", cioè gli autovelox "Heads-Up" prodotti dall'australiana Acusensus (ma sul mercato ci sono molte tecnologie simili, di altri produttori). Questi strumenti sono collegati ad un sistema dotato di intelligenza artificiale in grado di identificare in tempo reale un gran numero di violazioni del Codice della strada. Chiamarli autovelox, per questo, è decisamente riduttivo: secondo molti, invece, si tratterebbe di veri e propri sistemi di sorveglianza di massa della popolazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Autovelox con AI: come funzionano e perché in Italia sono illegali

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