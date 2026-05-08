Auto si schianta con una bicicletta il ciclista muore | poi la scoperta peggiore

Una sera qualunque, in un paese di provincia, si è verificato un incidente tra un'auto e una bicicletta nella rotatoria conosciuta da tutti. L’impatto ha causato la morte del ciclista. Poco dopo, le autorità hanno scoperto dettagli che hanno complicato ulteriormente la situazione, senza ancora fornire dettagli ufficiali. La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini in corso.

Una sera come tante, il traffico che scorre, la gente che rientra a casa e quella rotatoria che, in paese, tutti conoscono. Poi un rumore secco, violentissimo. In pochi secondi la strada cambia faccia: fari accesi, frenate, persone che corrono verso l’asfalto. E una domanda che rimbalza tra chi assiste: com’è possibile che sia successo proprio qui? È in provincia di Bergamo che si consuma l’ennesimo dramma su due ruote. All’inizio si parla di un incidente tra un’auto e una bicicletta, dei soccorsi arrivati in fretta, della speranza appesa a un filo. Ma col passare dei minuti, e poi delle ore, emerge un dettaglio che taglia il respiro e lascia una comunità intera senza parole.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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