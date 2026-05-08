Auto fuoristrada donna in ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi, un'auto fuoristrada si è ribaltata lungo la strada provinciale tra Mesagne e Torre Susanna. Una donna coinvolta nell'incidente è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco di Brindisi e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica e gestire la viabilità.

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Nel primo pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta sulla strada provinciale Mesagne-Torre Susanna, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura. Alla guida del veicolo si trovava una donna di 60 anni, residente a Torre, rimasta incastrata nell'abitacolo a causa dell'impatto. La dinamica I pompieri, giunti rapidamente sul posto, hanno lavorato per estrarre la malcapitata dalle lamiere e mettere in sicurezza sia il veicolo che l'intera area interessata dall'incidente, scongiurando ulteriori pericoli. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche il personale sanitario del 118 e le forze dell'ordine, impegnate nei rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Auto fuoristrada, donna in ospedale Auto esce di strada e finisce capovolta: ferita una donna - TG Plus NEWS Treviso Notizie correlate Scontro A14: auto e tir si bloccano a T, donna in ospedaleUn incidente stradale si è verificato questa sera lungo l’Autostrada A14, in direzione sud, all’altezza dello svincolo di Civitanova Marche. Auto fuori controllo finisce nella scarpata: una donna in ospedaleL’allarme è scattato poco prima delle 9 di questa mattina, mercoledì 1° aprile, quando sulla Provinciale 71, in quel di Segonzano, si è verificato un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Agnadello - Panda fuoristrada. Auto fuoristrada, donna in ospedaleNel primo pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta sulla strada provinciale Mesagne-Torre Susanna, a seguito ... msn.com Alghero, scontro auto-fuoristrada: una donna in ospedalePauroso incidente giovedì sera ad Alghero. I soccorsi sono entrati in azione in viale Giovanni XXIII, dove si sono scontrati un’auto e un fuoristrada. La donna alla guida dell’auto è rimasta ferita e ... unionesarda.it