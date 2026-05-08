Auto e mobilità cinque previsioni sbagliate del tutto o in parte

Da gazzetta.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso degli anni, molte previsioni sul futuro dell'auto e della mobilità si sono rivelate inesatte o affrettate. Alcune proiezioni hanno sottostimato i tempi di sviluppo di tecnologie come le auto elettriche, mentre altre hanno previsto una diffusione più rapida di determinati mezzi di trasporto. In alcuni casi, si sono sbagliati anche i modelli di utilizzo e di mercato previsti per i veicoli.

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A volte le previsioni che riguardano l’auto si sono rivelate errate o premature: ecco degli esempi eclatanti di come la fine annunciata del modello imperniato sulle vetture private non abbia poi trovato riscontro nei fatti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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