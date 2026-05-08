Auto e mobilità cinque previsioni sbagliate del tutto o in parte

Nel corso degli anni, molte previsioni sul futuro dell'auto e della mobilità si sono rivelate inesatte o affrettate. Alcune proiezioni hanno sottostimato i tempi di sviluppo di tecnologie come le auto elettriche, mentre altre hanno previsto una diffusione più rapida di determinati mezzi di trasporto. In alcuni casi, si sono sbagliati anche i modelli di utilizzo e di mercato previsti per i veicoli.

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A volte le previsioni che riguardano l’auto si sono rivelate errate o premature: ecco degli esempi eclatanti di come la fine annunciata del modello imperniato sulle vetture private non abbia poi trovato riscontro nei fatti.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Auto e mobilità, cinque previsioni sbagliate del tutto o in parte Notizie correlate Leggi anche: Auto condivise: Volvero accelera sulla mobilità del futuro Leggi anche: Lavoro, mobilità e sociale: cosa promettono in cinque candidati sindaco Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: ANIASA: i dati su automotive e nuova mobilità; 25° Rapporto Aniasa: mobilità a noleggio in espansione, preoccupano fiscalità e obblighi europei su elettrificazione; Taxi, il Comune mette a bando 10 nuove licenze / Comunicati / Novità / Homepage; Auto, Aniasa: noleggio a 17 mld, in I trim flotta 1,5 mln. Pesa fisco - Radio Studio90 Italia. Auto, flotte aziendali in mobilità più tradizionale del previstoLa rivoluzione della mobilità promessa negli ultimi anni non è arrivata, come meglio misurato dalle flotte di auto aziendali. O meglio: sta arrivando, ma molto più […] ... missionline.it L’auto è un bene per pochi: i prezzi sono aumentati del 50% in dieci anni. E l’elettrico cresce solo con gli incentiviAuto sempre più care, elettrico frenato e car sharing di nicchia: lo studio Aniasa-Bain smonta la nuova mobilità ... milanofinanza.it Trapani: scontro tra auto e scooter, un uomo finisce in ospedale #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Schianto tra un’auto e una bici, muore giovane ciclista a Castelli Calepio x.com