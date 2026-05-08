In Fili rossi intrecciati di Aurora Chiusoli ( SBS Edizioni ) l’autrice propone una riflessione delicata e profonda sulle trame invisibili che legano le vite delle persone. Il romanzo è una sorta di viaggio emotivo fra passato e presente dove gesti e incontri possono lasciare un’impronta indelebile nelle esistenze. Dalle pagine del libro di Chiusoli emerge una sensibilità rara nello scandagliare emozioni attraverso uno sguardo minuzioso. La narrazione, ricca di dettagli psicologici, alterna momenti di introspezione a episodi che rivelano come le scelte spesso si intreccino in modi imprevedibili. Il titolo stesso del libro diviene una metafora potente: i “fili rossi” rappresentano infatti legami; quelle connessioni invisibili che guidano alcuni destini, tessendo la trama che dà significato alla vita quotidiana.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Aurora Chiusoli, ”Fili rossi intrecciati”: un viaggio nella memoria e nelle connessioni umane

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