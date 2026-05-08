Il Tg2000 ha dedicato la copertina all’anniversario dell’elezione di Papa Leone XIV, celebrato con il titolo “Auguri Papa Leone”. Si tratta del primo anniversario della salita al soglio pontificio del nuovo pontefice. La notizia è stata pubblicata in particolare con questa copertina, senza ulteriori dettagli o commenti.

“Auguri Papa Leone”, è il titolo della copertina del Tg2000 in occasione del primo anniversario dell’elezione al Soglio petrino di Papa Leone XIV. Dodici mesi scanditi da udienze, incontri, messaggi, da due grandi viaggi in Medio Oriente e in Africa. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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Auguri Papa Leone la copertina del Tg2000

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