Augsburg-Borussia Monchengladbach sabato 09 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
Sabato 9 maggio 2026 alle 15:30 si gioca Augsburg contro Borussia Monchengladbach, una sfida valida per la fine della stagione. L'incontro si svolge allo stadio di Augsburg, con le due squadre pronte a scendere in campo dopo un campionato ormai concluso. Le formazioni sono state annunciate, e sono disponibili le quote e i pronostici relativi a questo match.
Partita di fine stagione quella che vede l’Augsburg di Baum impegnato in casa contro il Borussia Monchengladbach. I Fuggerstaedter vengono dalla vittoria di Brema e adesso vedono pure il settimo posto distante appena 3 punti: provarci non costa niente e il calendario oltretutto aiuterebbe i bavaresi in questo finale di campionato. La squadra di Polanski dal canto suo ha blindato la salvezza nell’ultimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
Notizie correlate
Colonia-Borussia Monchengladbach (sabato 21 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiReduci da due gare in cui hanno raccolto punti importanti in ottica salvezza Colonia e Borussia Monchengladbach sono i protagonisti di questo...
Wolfsburg-Borussia Monchengladbach (sabato 25 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 31 di Bundesliga e il Wolfsburg di Hecking cerca punti salvezza in casa contro il Borussia Monchengladbach.
Panoramica sull’argomento
Argomenti più discussi: Pronostico FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach: analisi e quote; Die Top-Stats: Augsburg vs. Borussia Mönchengladbach; Tabellino partita Augsburg vs Hoffenheim; Pronostico Augsburg-Borussia M’Gladbach 9 Maggio 2026: 33ª Giornata di Bundesliga.
Augsburg-Borussia Mönchengladbach streaming gratis: la diretta tv liveScopri dove guardare la partita Augsburg-Borussia Mönchengladbach in streaming gratis: su BET365 per seguire la diretta tv live della sfida ... derbyderbyderby.it
SPAIN: La Liga 84' • Alaves 2-1 Mallorca 9:3 - 2:1 - 4:2 - 53:47% ITALY: Serie A 43' • Parma 0-0 Pisa 3:4 - 0:1 - 2:2 - 52:48% GERMANY: Bundesliga 13' • FC Augsburg 0-0 Eintracht Frankfurt 2:0 - 0:1 - 0:0 - 45:55 - facebook.com facebook