Atterrata a Orio con 74 ovuli nello stomaco arrestata nigeriana

Una donna nigeriana è stata fermata all’aeroporto di Orio al Serio dopo essere arrivata da Charleroi a Bruxelles. Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno trovato 74 ovuli nello stomaco, contenenti complessivamente 16 grammi di cocaina e 58 grammi di eroina. La passeggera è stata arrestata e portata in custodia dalle autorità competenti.

Una passeggera atterrata all’aeroporto di Orio al Serio da Charleroi a Bruxelles è stata arrestata dalla Guardia di finanza e dal personale delle Dogane perché aveva ingerito 74 ovuli contenenti 16 cocaina e 58 eroina. Si tratta di una nigeriana di 44 anni, residente a Torino e titolare di un bar: il giorno prima era partita in treno per Amsterdam e da lì aveva raggiunto in bus Bruxelles: una modalità tipica dgli ‘ovulatori’. Le lastre in ospedale hanno confermato i sospetti dei finanzieri: in totale sono stati sequestrati 827 grammi tra cocaina ed eroina, che avrebbero permesso di realizzare 730 dosi di cocaina e oltre 10.500 di eroina, generando profitti illeciti per circa 248.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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