Un attacco con droni attribuito all’Ucraina ha colpito un centro di controllo del traffico aereo nel sud della Russia, precisamente a Rostov sul Don. L'evento ha causato il blocco dei voli in 13 aeroporti della regione, creando disagi tra i passeggeri e interrompendo le operazioni aeroportuali. Non sono stati segnalati vittime o danni strutturali significativi, mentre le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Un attacco con droni attribuito all’ Ucraina ha provocato pesanti disagi nel sud della Russia, colpendo un centro di controllo del traffico aereo a Rostov sul Don e causando il blocco dei voli in ben 13 aeroporti. Secondo quanto riferito dalle autorità russe e dai media locali, il raid avrebbe danneggiato una struttura strategica che coordina il traffico aereo in un’ampia area del sud-ovest del Paese. L’edificio è stato evacuato immediatamente dopo l’attacco e, stando alle prime informazioni diffuse da Mosca, non ci sarebbero feriti. Le conseguenze, però, sono state enormi sul piano logistico. Tutti i voli in arrivo e in partenza negli aeroporti coinvolti sono stati sospesi, lasciando a terra migliaia di persone.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Attacco shock in Russia, voli bloccati e migliaia di passeggeri fermi

Notizie correlate

Attacco all’Iran, fermi migliaia di voli nel mondo: bloccati anche i viaggi per Asia, come chiedere i rimborsiMigliaia di voli sono fermi negli aeroporti del mondo a causa dell'attacco Usa-Israele all'Iran e in seguito alla risposta di Teheran.

Attacco all’Iran, chiuso lo spazio aereo nel Golfo: migliaia di voli bloccati e ritardi in tutto il mondoDopo il violento attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran e la conseguente rappresaglia di Teheran, gran parte dello spazio aereo del Golfo è...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: I droni ucraini portano la guerra nel cuore della Russia, a 1.600 km dal confine; Attacco a Londra, i residenti: Uno shock, situazione degenerata; Shock alla Biennale, lettera a Buttafuoco con la lista degli artisti detenuti o morti in Russia: ora cosa farà il presidente-dissidente?.

Attacco shock in Russia, voli bloccati e migliaia di passeggeri fermiUn attacco con droni attribuito all’Ucraina ha provocato pesanti disagi nel sud della Russia, colpendo un centro di controllo del traffico aereo a Rostov sul ... thesocialpost.it

Ucraina, Putin risponde a Trump: Lite tra bambini? Per noi è una guerra esistenziale. Kiev attacca altri due aeroporti in RussiaDue caccia delle forze armate tedesche (Bundeswehr) sono decollati in stato di allerta a causa della presenza di un aereo da ricognizione russo sul mar Baltico. Secondo quanto dichiarato da un ... ilfattoquotidiano.it

Il ministro Giuli dopo le polemiche per il padiglione della Russia alla Biennale - facebook.com facebook

Salvini nel padiglione della Russia: il ministro e il coro x.com