Atletica Varazze | trionfo Under 14 con la doppia vittoria regionale

Nella gara regionale, l'Atletica Varazze ha conquistato due vittorie nella categoria Under 14, riuscendo a superare lo Spezia di due punti. I giovani atleti della squadra si sono distinti nelle prove tecniche, dimostrando abilità e preparazione. La competizione si è svolta con entusiasmo e intensità, portando i partecipanti a battagliare fino all'ultimo punto disponibile.

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? Domande chiave Come ha fatto Varazze a superare lo Spezia con soli due punti?. Chi sono i giovani talenti che hanno dominato le specialità tecniche?. Perché il distacco maschile è stato così netto rispetto alle ragazze?. Come influiranno questi risultati sulla preparazione dei futuri atleti professionisti?.? In Breve Settore femminile: Varazze 97 punti, Spezia Duferco 96, Levante 92, Don Bosco 91.. Settore maschile: Varazze 132 punti, Levante 125, Spezia Duferco 110.. Nicolò Robello (Varazze) vince alto con 1.34 metri e lungo con 4.31 metri.. Giulio Salati (Don Bosco) vince 60 metri in 8.19 e 60 ostacoli in 10.61.. L’Atletica Varazze conquista la doppietta al Campionato Regionale di Società per categorie under 14, disputato presso il Centro Sportivo Olmo Ferro di Celle Ligure.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atletica Varazze: trionfo Under 14 con la doppia vittoria regionale Notizie correlate Atletica Team Piceno: trionfo con 3 ori ai Giochi StudenteschiTre medaglie d’oro e tre passaggi diretti alle finali nazionali segnano il successo dell’Atletica Team Piceno ai Giochi Sportivi Studenteschi. Leggi anche: Il pugile della Reggiana Boxe protagonista nel match con la Croazia. Martelli, esordio azzurro con doppia vittoria Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Campionati regionali di staffette: doppiette per Atletica Varazze, Levante e Trionfo Ligure; Atletica leggera: doppietta per l’Atletica Varazze al campionato regionale di società. Atletica leggera: doppietta per l’Atletica Varazze al campionato regionale di societàAtletica leggera: doppietta per l’Atletica Varazze al campionato regionale di società ... msn.com Varazze, Stefano a 14 anni è il figlio del vento: vola a 904 negli 80 metri, è il più veloce dei liguri under 16Varazze – Di record in record Stefano Canepa sta riscrivendo la storia della velocità in Liguria nella categoria Cadetti. In occasione della decima edizione del trofeo Corri, salta, lancia, ... ilsecoloxix.it Atletica Varazze - "i giovani" - facebook.com facebook