Atalanta il finale di stagione per costruire il futuro? Quella frase di Palladino verso il 2026 27

Da bergamonews.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Atalanta si prepara a chiudere la stagione 202526 con tre incontri ravvicinati, tra cui la trasferta contro il Milan a San Siro, seguita da una gara casalinga contro il Bologna e un'altra in trasferta contro la Fiorentina. La squadra si avvicina alla fine dell'annata con alcune riflessioni interne e possibili modifiche alla formazione, mentre l’allenatore ha espresso considerazioni sul futuro, in particolare riguardo alla stagione 202627.

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L’ Atalanta si appresta a concludere il 202526 con tre partite in tre weekend: domenica sera contro il Milan a San Siro, poi Bologna in casa e Fiorentina in trasferta per sfumare verso l’estate, con le sue riflessioni a bocce ferme e i possibili cambiamenti nell’organico a tutti i livelli. Una coda in cui la Dea deve difendere il 7° posto dalla Lazio, salita a 51 punti contro i 55 di De Roon e compagni, sperando poi che gli stessi blucelesti perdano la finale di Coppa Italia contro l’Inter per centrare la qualificazione in Conference League per il 202627, puntando a vincere un altro trofeo internazionale dopo l’Europa League del 2024. leggi anche.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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