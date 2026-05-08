Asta ò Pagliarone silenzio in aula | Livia Forte non risponde
In aula si è verificato un momento di silenzio dopo che la presidente ha rivolto una domanda a Livia Forte, che ha deciso di non rispondere. La donna, presente in tribunale, ha dichiarato di avvalersi della facoltà di non rispondere, senza fornire ulteriori precisazioni. La scena si è svolta nel corso dell’udienza relativa all’asta del Pagliarone, senza ulteriori interventi da parte dell’imputata.
AVELLINO, 8 maggio 2026 – Livia Forte si è presentata in aula, ha ascoltato la domanda della presidente Sonia Matarazzo e ha risposto: «Non intendo rispondere e mi avvalgo della facoltà di non rispondere». Il Tribunale di Avellino le ha dato ragione. La Forte, che nel procedimento connesso figura.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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