Asta ò Pagliarone silenzio in aula | Livia Forte non risponde

In aula si è verificato un momento di silenzio dopo che la presidente ha rivolto una domanda a Livia Forte, che ha deciso di non rispondere. La donna, presente in tribunale, ha dichiarato di avvalersi della facoltà di non rispondere, senza fornire ulteriori precisazioni. La scena si è svolta nel corso dell’udienza relativa all’asta del Pagliarone, senza ulteriori interventi da parte dell’imputata.

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AVELLINO, 8 maggio 2026 – Livia Forte si è presentata in aula, ha ascoltato la domanda della presidente Sonia Matarazzo e ha risposto: «Non intendo rispondere e mi avvalgo della facoltà di non rispondere». Il Tribunale di Avellino le ha dato ragione. La Forte, che nel procedimento connesso figura.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Agrigento: aula protetta potenziata per rompere il silenzio sullaIl 6 marzo 2026, il maggiore Annamaria Putortì ha lanciato un appello diretto alle vittime di violenza di genere per incoraggiarle a denunciare e... Leggi anche: Legnano, omicidio di Vasilica Potincu. In aula Andrea Mostoni sceglie il silenzio