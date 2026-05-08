Un ventunenne è stato condannato a sei anni di reclusione per aver tentato di uccidere due agenti durante un episodio avvenuto in città. Le autorità hanno ricostruito che l’uomo ha cercato di colpire gli agenti con l’auto, mentre uno di loro si trovava vicino alla portiera. Quando il secondo poliziotto ha aperto la portiera, si è verificato un tentativo di schiacciamento che ha portato a un intervento immediato di salvataggio.

? Domande chiave Come ha fatto l'agente a salvarsi dallo schiacciamento contro l'auto?. Cosa è successo esattamente quando il secondo poliziotto ha aperto la portiera?. Perché il giudice ha contestato il reato di tentato omicidio?. Come è stata ricostruita la dinamica della fuga nel parcheggio?.? In Breve Aggressione avvenuta il 22 agosto scorso in un parcheggio verso Bellagio.. Due agenti della Mobile di Como feriti durante la fuga in Nissan.. Possesso di due bustine di cocaina rinvenute durante il controllo stradale.. Sentenza emessa dopo il rito abbreviato per i fatti di Asso.. Mohamed Kadiri è stato condannato a sei anni di reclusione per tentato omicidio e spaccio di droga dopo l’aggressione avvenuta ad Asso il 22 agosto dello scorso anno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asso, tentato omicidio di due agenti: 6 anni per il ventunenne

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