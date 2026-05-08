A Assisi, la 14enne Sofia Balducci ha vinto le prove di agilità contro la Parte de Sopra e si è aggiudicata la corona di Regina della Magnifica. La giovane ha superato le sfide previste dal rituale, che prevedevano prove di destrezza e abilità, e ha ricevuto il riconoscimento ufficiale durante la cerimonia che si è svolta nel centro storico. La vittoria è stata celebrata con la consegna simbolica della fascia e delle insegne tradizionali.

? Punti chiave Chi è la quattordicenne che ha ereditato la tradizione rossa?. Come hanno vinto le prove di agilità contro la Parte de Sopra?. Cosa cambierà per le rievocazioni notturne del 2027 dopo questa vittoria?. Perché la Parte de Sopra punta tutto sul tiro alla fune?.? In Breve Sofia Balducci è abbinata al balestriere Luca Marini per il Calendimaggio.. Parte de Sopra celebra le arti con le Madonne Crivelli, Gubbiotti, Menichelli, Parodi e Tutarini.. La Magnifica presenta le Madonne Principale, Ranocchia, Salari e Santarelli.. Vittoria Magnifica garantisce la gestione delle rievocazioni notturne per l'anno 2027.. La Magnifica Parte de Sotto celebra Monna Sofia Balducci come nuova Regina della Festa dopo la vittoria nella corsa delle tregge e nel tiro delle balestre ad Assisi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assisi, trionfo della Magnifica: Sofia Balducci è la nuova Regina

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