Assemblea dei commercialisti iscritti più attivi e coinvolti

Durante l’assemblea generale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Piacenza, convocata per approvare il conto consuntivo 2025, la presidente dell’Ordine ha rivolto un intervento dedicato al ruolo professionale. L’evento ha visto una partecipazione attiva e coinvolgimento crescente tra gli iscritti, che si sono riuniti per discutere questioni amministrative e condividere idee sul futuro dell’ordine.

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In occasione dell’assemblea generale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili di Piacenza, convocata per l’approvazione del conto consuntivo 2025, la presidente dell’Ordine, Cristina Betta, ha voluto condividere con gli iscritti una riflessione ampia sul ruolo della.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Cisl, più 42mila lavoratori attivi iscritti nel 2025. Fumarola: "Cresce un sindacato libero"Roma, 3 marzo 2026 – La Cisl archivia il tesseramento 2025 con un dato che ha un valore non soltanto organizzativo, ma anche politico e sociale:... Fissata l'assemblea degli iscritti dei Progressisti per Terra di LavoroMercoledì 22 aprile, a partire dalle ore 17:30, i locali del salone associativo situato in via Maielli 29, a Caserta, ospiteranno l'assemblea... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lecco, Commercialisti in assemblea: accolti i 'nuovi', premi agli storici iscritti; Oggi Assemblea dell’Ordine dei Commercialisti di Verona; Commercialisti di Bergamo: 1756 iscritti e 108 eventi formativi nel 2025; Assemblea Commercialisti Verona: solamente il 16% è Under 40. Oggi Assemblea dell’Ordine dei Commercialisti di VeronaOggi,lunedì 4 maggio, all’auditorium Verdi di Veronafiere, dalle ore 14.30,l’Assemblea degli Iscritti 2026 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona. Tema dell’evento: ... giornaleadige.it Professione, territorio e futuro: il summit e le premiazioni dei commercialisti lecchesiNell'assemblea dell'Ordine, ora guidato dal nuovo presidente Luca Spreafico, si è parlato delle nuove sfide da vincere tra innovazione digitale e responsabilità sociale. Premiati gli iscritti con 35 e ... leccotoday.it Anna Salfi eletta nuova presidente di Auser Emilia-Romagna L’assemblea ha ringraziato e salutato con affetto Magda Babini che ha ricoperto il ruolo di presidente regionale in questi ultimi anni... - facebook.com facebook Il mio videomessaggio in occasione dell’Assemblea Nazionale @Cia_Agricoltura x.com