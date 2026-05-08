ASP Messina | veterinari a 38 ore per più controlli sulla sicurezza

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha deciso di estendere l'orario di lavoro dei veterinari a 38 ore settimanali, con l'obiettivo di aumentare i controlli su carne e latte. La modifica riguarda le figure coinvolte nelle verifiche sanitarie e si inserisce in un piano di miglioramento delle procedure di controllo. Si attendono novità sulle modalità di applicazione e sui risultati in relazione alla sicurezza alimentare.

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? Domande chiave Come influirà questo cambio d'orario sulla sicurezza di carne e latte?. Quali malattie endemiche potranno finalmente essere eradicate grazie ai nuovi controlli?. Perché questa decisione cambierà l'economia degli allevamenti della provincia messinese?. Chi gestirà concretamente l'aumento dei controlli sulle filiere bovine e ovine?.? In Breve Giancarlo Niutta, Giuseppe Ranieri Trimarchi e Giacomo Scalzo coordinano il nuovo piano operativo.. Pietro Schembri gestisce il servizio 10 dedicato alla sanità veterinaria provinciale.. Controlli intensificati su filiere bovine, ovine, caprine, suine, equidi e api.. Obiettivo eradicazione malattie tubercolosi e brucellosi per proteggere la zootecnia locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ASP Messina: veterinari a 38 ore per più controlli sulla sicurezza Notizie correlate Asp, svolta nella sanità veterinaria: dopo vent’anni i medici ambulatoriali passano a 38 ore settimanaliDopo oltre vent’anni di attesa arriva un passaggio definito “storico” per la sanità veterinaria ambulatoriale nel Messinese. Firmato il contratto dell'area sanità, importante svolta per medici e veterinari: più sicurezza e soldiLa firma permette ricadute dirette sulle buste paga, con tanto di arretrati stimati oltre che migliori condizioni economiche di lavoro per i... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Asp Messina, completamento orario per veterinari; Asp Messina, contratto da 38 ore settimanali a tutti i veterinari; Asp Messina, traguardo storico: 38 ore settimanali per i medici veterinari; Veterinari, Uil-FP: Grande risultato e plauso all’ASP. Asp Messina, contratto da 38 ore settimanali a tutti i veterinariTutti i medici veterinari specialisti ambulatoriali dell'Asp di Messina hanno ottenuto il traguardo del completamento orario di 38 ore lavorative a settimana. (ANSA) ... ansa.it Asp di Messina: via libera alle 38 ore settimanali lavorative per i medici veterinari ambulatorialiSi tratta di un risultato atteso da più di vent'anni dai lavoratori del settore. Ecco il commento della direzione strategica ... insanitas.it Stretto-Art, ritorna la nuova edizione al Giardino Corallo di Messina - facebook.com facebook