In un ospedale della provincia, l’ASL ha adottato la realtà virtuale per mostrare ai professionisti sanitari la presenza di batteri sulle mani. Utilizzando i visori VR della tecnologia Gulliver, gli operatori possono osservare in modo dettagliato i microrganismi che si nascondono sulla pelle prima di lavarsi le mani. La sperimentazione mira a migliorare le pratiche di igiene tra il personale medico.

? Punti chiave Come possono i visori VR mostrare i batteri sulle mani dei medici?. Cosa vedono esattamente gli operatori sanitari attraverso la tecnologia Gulliver?. Chi guiderà l'estensione di questo nuovo metodo formativo nell'Area Sud?. Come cambierà la sicurezza dei pazienti con questa nuova simulazione digitale?.? In Breve Oltre 600 operatori hanno completato il primo ciclo del progetto Gulliver.. Coordinamento affidato all'ing. Sosto e alla UOC Risk Management di Bellissimo.. Formazione estesa ai medici e infermieri dei DEA e dei presidi ospedalieri.. Prossime sessioni formative previste per gli ospedali dell'Area Sud.. Oltre 600 operatori sanitari dell’ASL Salerno hanno completato il primo ciclo del progetto Gulliver – Vedere l’Invisibile, un programma che utilizza la realtà virtuale per combattere le infezioni ospedaliere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ASL Salerno: la realtà virtuale vede i batteri per fermare le infezioni

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