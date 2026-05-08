Ascolti tv i dati del 7 maggio 2026

Da 361magazine.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di ieri, giovedì 7 maggio 2026, su Rai1 Buonvino – Misteri a Villa Borghese coinvolge 3.355.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit ottiene 1.721.000 spettatori con uno share del 12%. Su Rai2 Ore 14 Sera conquista 1.170.000 spettatori pari all’8.8%. Su Italia1 Le Iene non va oltre 1.183.000 spettatori con il 9.5%. Su Rai3 Splendida Cornice si ferma a 787.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 866.000 spettatori (6.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 760.000 spettatori e il 5.5%. Helena Prestes e Javier: sbarcano sul Red Carpet di Venezia. Cosa accadrà Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su 361magazine.com

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He sends her to prison, she leaves coldly, he goes mad begging her to return!

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