Ascolti TV | Giovedì 7 Maggio 2026 Buonvino parte bene 20.3% Forbidden Fruit al 12% Infante va forte di sera 8.8% e al pomeriggio 10.4%

Nella serata di giovedì 7 maggio 2026, i dati sugli ascolti televisivi mostrano che il programma su Rai1 ha registrato un ascolto di circa il 20,3%. La serie Forbidden Fruit ha raggiunto il 12%, mentre Infante ha ottenuto circa l’8,8% in prima serata e il 10,4% nel pomeriggio. Questi sono i principali numeri riferiti alle trasmissioni trasmesse durante la giornata.

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Nella serata di ieri, giovedì 7 maggio 2026, su Rai1 Buonvino – Misteri a Villa Borghese interessa 3.355.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 1.721.000 spettatori con uno share del 12%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 1.170.000 spettatori pari all’8.8%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.183.000 spettatori con il 9.5%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 787.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 866.000 spettatori (6.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 760.000 spettatori e il 5.5%. Su Tv8 Quantum of Solace ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Comedy Match raduna.000 spettatori con il %.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 7 Maggio 2026. Buonvino parte bene (20.3%), Forbidden Fruit al 12%, Infante va forte di sera (8.8%) e al pomeriggio (10.4%) Notizie correlate ASCOLTI TV 7 MAGGIO 2026: BUONVINO, FORBIDDEN FRUIT, INFANTE VS DEL DEBBIOASCOLTI TV 7 MAGGIO 2026 • GIOVEDÌ • Gli ascolti tv di giovedì 7 maggio 2026 con il debutto di Buonvino, Forbidden Fruit e la cronaca di Ore 14 Sera. Ascolti TV | Giovedì 30 aprile 2026. Uno Sbirro in Appennino chiude al ribasso (18.9%), cala anche Forbidden Fruit (12.9%). Ottimo Infante all’8.1%Nella serata di ieri, giovedì 30 aprile 2026, su Rai1 l’ultima puntata di Uno Sbirro in Appennino interessa 3. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ascolti tv ieri giovedì 30 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino, Forbidden Fruit, Le Iene e Ore 14; Ascolti tv 30 aprile 2026: Uno sbirro in Appennino (18.9%), Forbidden Fruit (12.9%), Affari Tuoi (23.8%), L...; Ascolti Tv ieri (30 aprile): Claudio Bisio surclassa Forbidden Fruit, numeri stellari per Infante e Geppi Cucciari; Forbidden fruit 3, replica puntata 7 maggio in streaming | Video Mediaset. Ascolti tv 7 maggio: chi ha vinto tra Buonvino, Forbidden Fruit e Le IeneGli ascolti tv di giovedì 7 maggio. Chi ha vinto lo scontro tra la prima puntata della serie Buonvino su Rai1 e il nuovo episodio della soap Forbidden ... fanpage.it Ascolti tv giovedì 7 maggio: Buonvino, Forbidden Fruit, Le IeneAscolti tv 7 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it FORBIDDEN FRUIT questa sera alle 22:00 su Canale 5, disponibile anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Da questa sera preparatevi perché inizia una delle fasi PIÙ ESPLOSIVE della soap… e da qui in avanti niente sarà più come prima. Tutti gli - facebook.com facebook