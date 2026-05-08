Ascolti TV | Giovedì 7 Maggio 2026 Buonvino parte bene 20.3% Forbidden Fruit al 12% Infante va forte di sera 8.8% e al pomeriggio 10.4%
Nella serata di giovedì 7 maggio 2026, i dati sugli ascolti televisivi mostrano che il programma su Rai1 ha registrato un ascolto di circa il 20,3%. La serie Forbidden Fruit ha raggiunto il 12%, mentre Infante ha ottenuto circa l’8,8% in prima serata e il 10,4% nel pomeriggio. Questi sono i principali numeri riferiti alle trasmissioni trasmesse durante la giornata.
Nella serata di ieri, giovedì 7 maggio 2026, su Rai1 Buonvino – Misteri a Villa Borghese interessa 3.355.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 1.721.000 spettatori con uno share del 12%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 1.170.000 spettatori pari all’8.8%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.183.000 spettatori con il 9.5%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 787.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 866.000 spettatori (6.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 760.000 spettatori e il 5.5%. Su Tv8 Quantum of Solace ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Comedy Match raduna.000 spettatori con il %.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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